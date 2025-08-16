خروج عدد من المدنيين من السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني

درعا-سانا

أمّن الدفاع المدني اليوم خروج عدد من المدنيين من محافظة السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والفرق الإنسانية في إطار الجهود المبذولة لتسهيل حركة الأهالي وتأمين وصولهم إلى مناطق أكثر أماناً.

وأوضح مصدر في الدفاع المدني بدرعا لمراسلة سانا، أن فرق الدفاع المدني عملت منذ ساعات الصباح على توفير كل الترتيبات اللازمة لعبور الأهالي بسلام، وتقديم المساعدة لهم، بما في ذلك النقل والإسعاف الأولي وتأمين الاحتياجات الأساسية، مؤكداً استمرار الجهود لتأمين خروج المدنيين وتوفير الظروف المناسبة لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.