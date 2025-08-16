منتخب الصين يتأهل إلى نهائي بطولة آسيا لكرة السلة

الرياض-سانا

تأهل منتخب الصين إلى نهائي بطولة آسيا لكرة السلة المقامة في السعودية، بفوزه على منتخب نيوزيلندا اليوم بنتيجة 98-84 نقطة، وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور نصف النهائي للبطولة.

وسيلتقي الصين في المباراة النهائية مع الفائز من المباراة التي تجمع أستراليا وإيران ضمن الدور نصف النهائي في وقت لاحق اليوم.

وكان منتخب الصين تأهل إلى نصف النهائي بعد أن تخطى كوريا الجنوبية في الدور ربع النهائي بنتيجة 79/71 نقطة، بينما بلغ منتخب نيوزيلندا نصف النهائي بفوزه على منتخب لبنان بنتيجة 90-86 نقطة بربع النهائي.