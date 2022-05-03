السيدة أسماء الأسد تعايد الأطفال المقيمين في مجمع (لحن الحياة) بريف دمشق

دمشق-سانا

عايدت السيدة أسماء الأسد اليوم الأطفال المقيمين في مجمع (لحن الحياة) بريف دمشق بمناسبة عيد الفطر وحملت لهم الهدايا وشاركتهم العيد والفرح.

والتقت السيدة أسماء بالمشرفين على المجمع والأمهات البديلات المقيمات فيه اللواتي يقدمن أقصى ما يستطعن من اهتمام لرعاية وحماية الأطفال واليافعين في هذا المجمع.

المشرفات على المجمع: قضية الأطفال مجهولي النسب تحتاج لتعزيز مسؤولية المجتمع تجاههم

وأكدت المشرفات أن قضية مجهولي النسب تحتاج لتعزيز مسؤولية المجتمع تجاههم وأن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت مؤخراً في نشر حوادث إنسانية لأطفال رضع تركوا في الشوارع وأمام أبواب الجوامع والمستشفيات دون أن تعرف هوية نسبهم وأن مجمع “لحن الحياة” استقبلهم وأصبحوا جزءا من أسرته.

ويقيم في هذا المجمع العشرات من مجهولي النسب من رضع وأطفال ويافعين حيث يحصلون على الرعاية والحماية والتنشئة التي تساعدهم على مواجهة تحديات الحياة ليكونوا فاعلين في مجتمعهم.