مشروع لاستبدال شبكات مياه الشرب في التل بتكلفة 200 مليون ليرة

ريف دمشق-سانا

تواصل المؤسسة العامة لمياه الشرب بالتنسيق مع المجلس المحلي في مدينة التل تنفيذ مشروع استبدال شبكة مياه الشرب لعدد من أحياء المدينة ومنطقتي حرنة والبعث التابعتين للمدينة نفسها ما يساعد في إنهاء معاناة المواطنين بالحصول على المياه.

ويهدف المشروع الذي بلغت نسبة التنفيذ فيه نحو 70 بالمئة إلى تحسين الواقع المائي في المناطق المذكورة ويضمن وصول مياه الشرب للمنازل هناك والتخفيف من الفاقد المائي فيها.

وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 201 مليون ليرة تقريباً ويصل إجمالي أطوال الخطوط المركبة إلى نحو 4000 متر بأقطار مختلفة فيما بلغ عدد الوصلات المنزلية التي نفذت 120 وصلة تقريباً وفق تصريح رئيس المجلس المحلي في التل المهندس باسم الصمل لـ سانا.

ويشمل المشروع أيضاً حسب الصمل تمديد شبكة مياه لتغذية منازل المواطنين في شارع العشرين الذي شق العام الماضي في التل وإلغاء الخطوط العشوائية مع تنفيذ وصلات منزلية جديدة إضافة إلى تأهيل محطتي ضخ السليمة والقواصر اللتين تغذيان حرنة الشرقية والغربية وضاحية البعث والمنطقة الصناعية في التل وصيانة الخزان العالي لتحسين عملية الضخ وتخفيف الأعطال.

ويبلغ عدد السكان المستفيدين من المشروع نحو مئتي ألف نسمة.

سفيرة اسماعيل

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