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ارتفاع أسعار الذهب

2022-04-12

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع عوائد سندات الخزانة في الولايات المتحدة.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفع واحدا بالمئة إلى 1972.76 دولاراً للأوقية كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب 1.5 بالمئة إلى 1977.70 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبط سعر البلاديوم اثنين بالمئة إلى 2383.23 دولاراً للأوقية بينما انخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 979.09 دولاراً وارتفع سعر الفضة 1.9 بالمئة إلى 25.55 دولاراً للأوقية.

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