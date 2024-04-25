عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ 202 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 202، مستهدفاً الأحياء والمنازل وتجمعات النازحين، وموقعاً عشرات الشهداء والجرحى.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 5 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب 10 آخرون جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في مدينة رفح جنوب القطاع، فيما ارتقى شهيد، وأصيب آخرون جراء قصف منزلين شرق مدينة رفح.

كما استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال تجمعاً للمواطنين في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة، فيما انتشلت طواقم الدفاع المدني جثمان شهيدة من تحت أنقاض منزلها الذي تعرض لقصف صاروخي في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي مدينة غزة شمال القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال أحياء الزيتون، وتل الهوى، والشيخ عجلين، والرمال الجنوبي، ما أسفر عن إصابة 10 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بجروح مختلفة.

وقصفت بحرية الاحتلال منطقة الميناء ومخيم الشاطئ، ما أدى إلى إصابة العشرات بجروح.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت يوم أمس ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى 34262 شهيداً و77229 جريحاً، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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