باحث روسي: الاعتداءات الإسرائيلية على سورية تستحق أشد العقوبات الدولية

موسكو-سانا

ندد مساعد الرئيس العلمي لمعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية فلاديمير ساووتوف بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مشدداً على أن هذه الاعتداءات تستحق إنزال أشد عقوبات الشرعية الدولية ضد الكيان الإسرائيلي.

وقال ساووتوف لمراسل سانا في موسكو اليوم: إن “العربدة الصهيونية التي تمارسها “إسرائيل” في المنطقة بغاراتها المتكررة على الأراضي السورية لا تثير سوى مشاعر الشجب والإدانة”، مبيناً أن العدوان الإسرائيلي على دولة مستقلة وعضو في منظمة الأمم المتحدة وبصورة خاصة على مؤسسة دبلوماسية لدولة ثالثة، يستحق الإدانة الشديدة وإنزال أشد عقوبات الشرعية الدولية بحقها.

وحول الوضع في غزة، أعرب ساووتوف عن أسفه الشديد للعدد الضخم من الشهداء الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ الذين ارتقوا دفاعاً عن أرضهم وشعبهم وحقهم في الحياة، مشدداً على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

وأشار ساووتوف إلى المواقف الغربية بقيادة الولايات المتحدة والتي تتنكر للحق الفلسطيني المشروع، مبيناً أن الدول الغربية تعمل على تقويض المساعي الدولية المختلفة الرامية إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

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