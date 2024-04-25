باريس سان جيرمان يهزم لوريان ويضع قدمه على منصة التتويج

باريس-سانا

وضع سان جيرمان قدمه على منصة التتويج في منافسات الجولة الـ27 من الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه لوريان بأربعة أهداف مقابل هدف واحد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم.

وأحرز الجناح الباريسي عثمان ديمبلي هدفين لفريقه في الدقيقتين 19 و60 بينما وقع زميله المهاجم كيليان مبابي على ثنائية أيضاً في الدقيقتين 22 و90.

وسجل المهاجم الإيفواري محمد بامبا هدف أصحاب الأرض الوحيد عند الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

وحقق باريس سان جيرمان بهذا الفوز انتصاره الثاني على التوالي والعشرين في الموسم الحالي للدوري، مقابل 9 تعادلات وخسارة واحدة، وبرصيد 69 نقطة، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب.

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