مؤسسة الأولمبياد الخاص السوري تقيم الدورة الرياضية المحلية الأولى لصغار السن بحماة

حماة-سانا

تحت شعار” سورية حب لا ينتهي.. وحكايات لا تنتهي” أقامت مؤسسة الأولمبياد الخاص السوري الدورة الرياضية المحلية الأولى لصغار السن في حماة بمشاركة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مثلوا 9 محافظات.

وأوضح مسؤول التنظيم في المؤسسة محمد اليونس لمراسل سانا أن الدورة شهدت مشاركة أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و13 سنة وذلك في رياضة الدراجات وكرة الطاولة والجمباز وألعاب القوى والبوتشي وجرت منافساتها على أرض الملعب البلدي مبيناً أن الدورة تميزت بمشاركة واسعة من مختلف المحافظات وبأجواء من الألفة والمحبة تم خلالها تعزيز الجانب النفسي للمشاركين.

من جهته أشار المسؤول عن الفريق الطبي في مؤسسة الأولمبياد الدكتور غيث دعبول أن مهمة الفريق هي تقديم الإسعافات الأولية لأي إصابة قد يتعرض لها المشاركون في الدورة المحلية وتقديم الدعم النفسي وبعض الفحوصات الطبية كقياس الضغط والأكسجة للأطفال بما يضمن الحفاظ على صحتهم أثناء المشاركة في مختلف الألعاب الرياضية.

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