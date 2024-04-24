(أنشودة وردة)… أمسية موسيقية سورية إيطالية ضمن فعاليات مشروع (الوردة الشامية في سانريمو 2024)

روما-سانا

عبر رحلة موسيقية مستوحاة من الوردة الشامية، أقيمت مساء اليوم أمسية موسيقية سورية إيطالية حملت عنوان “أنشودة وردة” وجاءت ضمن فعاليات مشروع “الوردة الشامية في سانريمو 2024” بإيطاليا الذي تقيمه الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع منظمة سانتاغاتا لاقتصاديات الثقافة ومؤسسة فيلا أورموند والمعهد الدولي للقانون الإنساني.

وفي بداية الأمسية، قدم رئيس المعهد الدولي للقانون الإنساني شرحاً للجمهور عن أهداف مشروع الوردة الشامية في سانريمو والتعاون مع الأمانة السورية للتنمية وما يحمله التبادل الثقافي من ترسيخ لقيم وحقوق الإنسان في حماية التراث والحفاظ عليه، وخصوصاً في المرحلة الحالية التي تمر على العالم من حروب وكوارث طبيعية ومخاطر على التراث والحضارة الإنسانية.

أما الأمسية فحملت بعبقها أجمل المعزوفات الموسيقية والأغاني التراثية السورية التي شكلت الذاكرة الحية للشعب السوري، والتي قدمها الموسيقيون صلاح نامق على آلة التشيلو من سورية، وإلياس حبيب على آلة الإيقاع من فلسطين، وريكاردو بينا عازف بيانو من إيطاليان وتوماس ميلنر عازف آلات نفخية وإيقاعية من إيطاليا.

وقدمت مغنية الأوبرا السورية ميرنا قسيس أنشودة نيكال، وهي أقدم تدوين موسيقي سوري عرفه العالم، ويعود لأكثر من 1400 عام قبل الميلاد في مدينة أوغاريت على ساحل البحر الأبيض المتوسط، لتقدم بعدها مجموعة من الترانيم السريانية التي تعد أقدم أشكال الغناء الجماعي في سورية، والموشحات والأغاني التراثية التي تحكي قصصاً عن الوردة الشامية.

وفي تصريح لـ سانا قالت قسيس: إن اختيار برنامج الأمسية الذي عمل على توزيعه الموسيقي السوري ناريك عبجيان بإشراف المايسترو ميساك باغبودريان هدفه تقديم الحضارة السورية وتنوعها بأسلوب متجدد للمستمع الغربي، وهو ما لمسناه من تعليقات الحضور وتفاعلهم في هذه الأمسية.

رشا محفوض