الصين تطلق سفينة فضائية مأهولة لتنفيذ مهمة مدتها 6 أشهر

بكين-سانا

أطلقت الصين اليوم السفينة الفضائية “شنتشو 18” التي تقل ثلاثة رواد فضاء بهدف تنفيذ مهمة مدتها ستة أشهر في مدار محطة الفضاء الصينية “تيانقونغ”.

وانطلقت السفينة الفضائية على متن صاروخ حامل من طراز “لونغ مارش 2إف”من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب الصين.

وتعد هذه المهمة المأهولة الثالثة في مرحلة التطبيق والتطوير للمحطة الفضائية الصينية، والمهمة الـ 32 لمشروع الطيران المأهول حيث الغرض الرئيسي منها هو استكمال الدوران في المدار والبقاء في المحطة الفضائية لمدة 6 أشهر تقريباً لإجراء تجارب عملية في علوم الفضاء والتطبيق، والقيام باختبارات وأنشطة خارج المركبة لتحسين كفاءة تشغيل المحطة الفضائية الصينية.

ومن المقرر أن يعود رواد الفضاء الثلاثة إلى الأرض في أواخر تشرين الأول من العام.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency