زاخاروفا: محاولات سويسرا الاستيلاء على أصول روسية غير قانونية

موسكو-سانا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها تبحث إجراءات الرد على تجميد سويسرا الأصول الروسية لديها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها في تصريح اليوم: إن “تجميد الأصول الروسية ولاسيما احتياطيات البنك المركزي الروسي لدى الولايات القضائية الغربية ومحاولات الاستيلاء عليها، غير قانونية وتنتهك بشكل صارخ المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي بما فيها مبادئ المساواة في السيادة بين الدول وميثاق الأمم المتحدة”.

وأضافت زاخاروفا: إنه من الضروري التحدث ليس عن التجميد بل عن السرقة والنهب ونعتبر أي تعد على حقوق الملكية ومصالح بلادنا بغض النظرعن المسمى سرقة واضحة ودنيئة لملء جيوبهم.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين أكد في وقت سابق أن روسيا ستستخدم جميع الآليات والأدوات الممكنة للرد على مصادرة الغرب أصولها في حال أقدم على هذه الخطوة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency