اللجنة الزراعية الفرعية بالحسكة تناقش الواقع الإنتاجي وخطة تسويق الأقماح

الحسكة-سانا

ناقشت اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة الحسكة واقع المحاصيل الزراعية وخطة تسويق موسم الحبوب وسبل تذليل الصعوبات التي قد تواجه الفلاحين أثناء عمليات التسويق.

وبين محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح خلال الاجتماع أن واقع إنتاج المحافظة من المحاصيل الزراعية للموسم الشتوي تميز بالوفرة هذا العام، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على جميع الجهات المعنية بعملية التسويق تقديم كل التسهيلات اللازمة للفلاحين والمسوقين لضمان حسن عملية سير التسويق.

من جهته رئيس اتحاد فلاحي الحسكة عبد الحميد الكركو دعا الفلاحين إلى تسويق إنتاجهم من الأقماح إلى مراكز الشراء المحددة في ظل قيام الحكومة بتحديد تسعيرة شراء للقمح مجزية، وتضمن تحقيق هامش جيد للربح، مبيناً أن جميع الجهات المعنية بعملية التسويق على أتم الاستعداد لتذليل أي صعوبة قد تواجه الفلاح طيلة عمليات التسويق.

بدوره مدير الزراعة المهندس علي خلوف أشار إلى أن المساحة المزروعة بمحصول القمح البعل للموسم الحالي بلغت 375 ألف هكتار بعل و القمح المروي 93 ألف هكتار مروي والشعير البعل 330 ألف هكتار والشعير المروي 21 ألف هكتار، لافتاً إلى أن تقديرات إنتاج المساحات المزروعة بالقمح 880 ألف طن وبالشعير 430 ألف طن.

من جانبه مدير المصرف الزراعي بالحسكة عزو الحامد أوضح أن جميع المصارف العاملة في المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال موسم تسويق الأقماح، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للفلاحين المسوقين عبر مختلف فروع المصرف المنتشرة في المحافظة.

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