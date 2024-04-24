انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية

واشنطن-سانا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام انخفضت 6.4 ملايين برميل إلى 453.6 مليون برميل.

ونقلت رويترز عن الادارة قولها إن مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار659 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الـ 19 من نيسان الجاري مشيرة إلى أن معدل استهلاك المصافي للخام هبط 42 ألف برميل يومياً في الأسبوع ذاته.

وأضافت الإدارة ان مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 0.6 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 226.7 مليون برميل.

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