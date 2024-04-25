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طقس اليوم.. الحرارة إلى ارتفاع وأجواء ربيعية حارة

2024-04-25

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 8 إلى 10 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي ضعيف يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعياً حاراً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً مغبراً في أغلب المناطق الداخلية، وتكون الرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز 40 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في المنطقة الساحلية مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، بينما تبقى أعلى من معدلاتها في باقي المناطق بنحو 8 إلى 10 درجات مئوية، وتغطي السماء كميات متفاوتة من السحب العالية والمتوسطة، ويكون الجو ربيعياً حاراً بين الغائم والغائم جزئياً أحياناً بشكل عام، وسديمياً مغبراً في أغلب المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الخميسالجمعةالسبت
دمشق34 / 2034 / 2032 / 19
القنيطرة31 / 1630 / 1528 / 15
درعا35 / 2034 / 1932 / 18
السويداء33 / 1933 / 1830 / 17
حمص36 / 1735 / 1631 / 16
حماة37 / 1735 / 1633 / 16
الحسكة35 / 1736 / 1837 / 19
اللاذقية33 / 2031 / 1927 / 18
طرطوس35 / 1931 / 1828 / 17
حلب35 / 1835 / 1936 / 18
إدلب35 / 1734 / 1835 / 17
دير الزور36 / 2137 / 2238 / 23
الرقة35 / 2036 / 2137 / 20

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