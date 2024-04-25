طقس اليوم.. الحرارة إلى ارتفاع وأجواء ربيعية حارة

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 8 إلى 10 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي ضعيف يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعياً حاراً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً مغبراً في أغلب المناطق الداخلية، وتكون الرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز 40 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في المنطقة الساحلية مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، بينما تبقى أعلى من معدلاتها في باقي المناطق بنحو 8 إلى 10 درجات مئوية، وتغطي السماء كميات متفاوتة من السحب العالية والمتوسطة، ويكون الجو ربيعياً حاراً بين الغائم والغائم جزئياً أحياناً بشكل عام، وسديمياً مغبراً في أغلب المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الخميس الجمعة السبت دمشق 34 / 20 34 / 20 32 / 19 القنيطرة 31 / 16 30 / 15 28 / 15 درعا 35 / 20 34 / 19 32 / 18 السويداء 33 / 19 33 / 18 30 / 17 حمص 36 / 17 35 / 16 31 / 16 حماة 37 / 17 35 / 16 33 / 16 الحسكة 35 / 17 36 / 18 37 / 19 اللاذقية 33 / 20 31 / 19 27 / 18 طرطوس 35 / 19 31 / 18 28 / 17 حلب 35 / 18 35 / 19 36 / 18 إدلب 35 / 17 34 / 18 35 / 17 دير الزور 36 / 21 37 / 22 38 / 23 الرقة 35 / 20 36 / 21 37 / 20

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