ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم متأثرة بالتوتر الحاصل في الشرق الأوسط، والذي دفع إلى الإقبال على هذا المعدن باعتباره ملاذاً آمناً.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2350.59 دولاراً للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 2366.40 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.98 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 973.05 دولاراً للأوقية، والبلاديوم واحداً بالمئة إلى 1038.99 دولاراً للأوقية.

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