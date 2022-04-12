المالية الروسية تنفي تقريراً أمريكياً يزعم تخلف موسكو عن سداد سندات دولية

موسكو-سانا

نفت وزارة المالية الروسية تقريراً نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية يزعم تخلف موسكو عن سداد سندات دولية مؤكدة أن بيانات الشبكة الأمريكية “لا تتوافق مع الواقع”.

ونقلت وكالة تاس عن الوزارة قولها في بيان إن “الحكومة الروسية تمتلك الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها المالية وبالتالي لا يمكن اعتبار الوضع الحالي تقاعساً عن الالتزام بالتعهدات”.

وأوضح البيان أنه “يجب إحالة جميع المطالبات المحتملة للدائنين إلى سلطات الدول التي خلقت بشكل غير قانوني عقبات لروسيا للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون” مشيراً إلى الإجراءات غير القانونية للبنوك الأمريكية التي أوقفت سداد مدفوعات روسيا بالعملة الأجنبية الأمر الذي منع بعض المستثمرين الأجانب من استلام مستحقاتهم.

وتابع البيان إن “روسيا بصفتها مقترضاً مسؤولاً احتفظت بالمبالغ الضرورية بالعملة الروسية في حساباتها لحماية المستثمرين” مشدداً على أن “القيود التي فرضتها السلطات الأمريكية انتهكت في المقام الأول مصالح الأجانب بما في ذلك المستثمرين الأمريكيين”.

وعلى الرغم من العقوبات التي طالت احتياطيات روسيا واصلت موسكو سداد خدمة ديونها لسندات دولية مقومة بعملات أجنبية.