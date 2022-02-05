البدء بإجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا في مستوصفات الصحة المدرسية

دمشق-سانا

مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بدأ أطباء الصحة المدرسية بإجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا في مستوصفاتهم حرصاً على صحة وسلامة التلاميذ والطلاب والأطر التعليمية العاملة في المدارس وللحد من انتشار الإصابات فيها.

مديرة الصحة المدرسية بوزارة التربية الدكتورة هتون الطواشي أوضحت لـ سانا أنه تم توزيع الاختبارات على معظم المستوصفات المدرسية المشمولة بتطبيق الاختبارات والبالغ عددها 50 مستوصفاً وأجريت 60 مسحة اختبار سريع خلال الأسبوع الماضي في محافظات دمشق وحمص وحماة وحلب وإدلب وطرطوس واللاذقية كان 33 منها إيجابياً بينهم 5 طلاب و28 معلماً ومدرساً.

ولفتت الطواشي إلى البدء بإجراء الاختبارات خلال الأسبوع القادم في المحافظات كافة وسيتم تعميم أسماء هذه المستوصفات لتسهيل وصول المرضى من التلاميذ والطلاب والمعلمين والمدرسين إلى أقرب مستوصف مدرسي لمنازلهم لإجراء المسحة والتأكد من حالتهم الصحية خلال فترة زمنية قصيرة تتراوح بين 15 و30 دقيقة.

وأوضحت الطواشي أن نتائج الاختبارات توثق كحالات مؤكدة للإصابة بالفيروس وترسل بشكل يومي إلى مديريات الصحة في المحافظات ومنها إلى وزارة الصحة وفق خطة العمل المشتركة التي تم الاتفاق عليها بين مديرية الصحة المدرسية في وزارة التربية ومديريتي الأمراض السارية والمزمنة ومخابر الصحة العامة في وزارة الصحة.

وكانت مديرية الصحة المدرسية بوزارة التربية استلمت في الـ 11 من كانون الثاني الماضي 70 ألف عينة اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا من منظمة الصحة العالمية ليتم تطبيقها على الحالات المشتبه بإصابتها بين التلاميذ والطلاب والكوادر التعليمية عوضاً عن اختبار الـ PCR.

رحاب علي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency