مصرع 4 أشخاص بتحطم طائرة سياحية في أيسلندا

ريكيافيك-سانا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم جراء تحطم طائرة خفيفة في أيسلندا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن خفر السواحل الأيسلندي قوله في بيان إن فرق الإنقاذ عثرت على جثث الضحايا الأربع الذين كانوا على متن الطائرة من طراز سيسنا 172 التي تحطمت في ساعات متأخرة من يوم أمس في بحيرة أثناء نقلها سياحاً من الولايات المتحدة وهولندا وبلجيكا في رحلة سياحية.

وأضاف البيان أنه تم العثور على حطام الطائرة في البحيرة على بعد نحو 50 كيلومترا شرق العاصمة ريكيافيك خلال عملية بحث وإنقاذ شارك فيها أكثر من ألف شخص منهم غواصون وقوارب ومروحيتان تابعتان لخفر السواحل .

وكانت السلطات الأيسلندية أعلنت أمس فقدان الطائرة وعلى متنها ثلاثة سائحين كانوا في رحلة لمشاهدة المعالم السياحية داخل البلاد مشيرة إلى أنه من بين ركابها أمريكي وهولندي وبلجيكي إضافة إلى الطيار.