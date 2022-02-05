ميزة جديدة من غوغل لمستخدمي نظام أي أو إس

واشنطن-سانا

كشفت شركة غوغل الأمريكية لخدمات البحث الإلكتروني عن طرحها ميزة الترجمة الفورية للأجهزة العاملة بأنظمة أي او اس.

ووفق موقع موبايل سيروب فإن ميزة النص المباشر ستسمح لمستخدمي نظام “اي أو إس” بالحصول على ترجمة فورية وترجمة الصور الملتقطة والمستوردة من خلال تطبيق غوغل لينز بالإضافة إلى إمكانية اجراء عمليات النسخ والبحث والإرسال للنص المترجم إلى الصفحة الرئيسية للترجمة.

وأشار الموقع إلى أنه سيتم اعتماد الميزة الجديدة خلال الأشهر المقبلة بما في ذلك الترجمات الجزئية التي ستوفر للمستخدمين القدرة على التبديل بين المصدر والنص المترجم واختيار نص المصدر لافتا إلى أن النص المباشر غير متاح حاليا لإصدارات أندرويد.

ويعد “اي او اس” نظام تشغيل للأجهزة الذكية تم تطويره وتصميمه من قبل الشركة الأمريكية لأجهزة الموبايل والتاب الخاصة بها.