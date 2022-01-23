الحرارة غداً أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض غداً لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق مناطق متفرقة من البلاد ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية التي تزيد على 900 متر والهطولات ممزوجة بالثلج وخاصة على المناطق الشمالية والوسطى والجزيرة.

ويبقى الجو ليلاً شديد البرودة ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد في أغلب المناطق وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..