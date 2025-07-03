الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض على المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة والوسطى لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق، أما باقي المناطق فتميل للارتفاع قليلاً مع بقائها حول معدلاتها، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي ‏الهندي السطحي المترافق بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً ‏عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويستمر معتدلاً ليلاً بشكل عام ولطيفاً على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية صباحاً.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 65 كيلومتراً في الساعة، تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل في أغلب المناطق، ويكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: