القبض على شبكة من تجار ومروجي المخدرات في اللاذقية

اللاذقية-سانا

تمكن فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية من إلقاء القبض على شبكة من تجار ومروجي المخدرات في المحافظة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية ألقى القبض على شبكة مؤلفة من 14 شخصاً امتهنوا تجارة وترويج المواد المخدرة في المدينة وريفها.

وأوضح البيان أنه ضبط بحوزة أفراد الشبكة كميات من المواد المخدرة تضمنت “حشيش -هيروئين- حبوب كبتاغون- حبوب دوائية” مخدرة إضافة إلى حجز سيارتين نوع سابا ومصادرة دراجتين ناريتين مهربتين تستخدمها الشبكة في نقل وتوزيع وترويج المواد المخدرة.

وأشار البيان إلى أن بعض المقبوض عليهم مطلوب بجرائم مختلفة واعترفوا بإقدامهم على تعاطي المخدرات والإتجار والترويج لها ضمن محافظة اللاذقية وريفها بالاشتراك مع أشخاص آخرين.

ولفت البيان إلى أنه سيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص وأن التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف باقي المتورطين.