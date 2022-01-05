سلوتسكي: ضرورة بقاء الوضع في كازاخستان في إطاره القانوني

موسكو-سانا

شدد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي على أن يبقى الوضع في كازاخستان في إطاره القانوني لتجنب إراقة الدماء وسقوط ضحايا.

وكتب سلوتسكي في قناته على التلغرام اليوم “من المهم إبقاء الوضع في المسار القانوني الصحيح وعدم السماح للقوى المهتمة بزعزعة الاستقرار العام في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي بالاستفادة منه لمنع إراقة الدماء والخسائر البشرية”.

وأعرب عن أمله في تطبيع سريع للوضع في كازاخستان موضحاً أنه بدأت مسيرات ضد الزيادة الحادة بأسعار الغاز المسال في الـ 2 من كانون الثاني الجاري في مدينة جاناوزن بمنطقة مانغيستاو ثم تصاعدت الأحداث إلى احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد بمطالب اقتصادية وسياسية واشتبك المحتجون مع مسؤولي الأمن في ألماآتا ما اضطر الرئيس قاسم جومارت توكاييف إلى فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في مناطق ألمآتا ونور سلطان ومانغستاو ومنطقة ألمآتا حتى الـ 19 من كانون الثاني الجاري.

وكان الرئيس توكاييف قبل في وقت سابق اليوم استقالة الحكومة التي يترأسها عسكر مامين وعين النائب الأول لرئيس الوزراء عليخان سمايلوف رئيساً للحكومة بالوكالة فيما دعا في خطاب وجهه أمس إلى الشعب إلى عدم الاستسلام للاستفزازات الداخلية والخارجية وسط احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الغاز.

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