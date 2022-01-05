إعادة تشغيل محطة قطار السن في اللاذقية

اللاذقية-سانا

بعد توقف دام أكثر من 13 عاماً أعاد فرع الخطوط الحديدية باللاذقية افتتاح محطة قطار السن بعد صيانتها وتأهيلها والتأكد من وضعها الفني وجاهزيتها لجهة دخول القطار للمحطة وحركته على السكة الحديدية.

ولفت مدير فرع الخطوط الحديدية في اللاذقية المهندس محمد جابر في تصريح لمراسلة سانا إلى أهمية إعادة افتتاح المحطة لحل جزء من مشكلة المواصلات والتنقلات وتخفيف الازدحام في حركة الركاب من جبلة وريفها إلى اللاذقية وتخديم أهالي القرى الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظتي اللاذقية وطرطوس والمجاورة لنهر السن كالسن وقرفيص والراهبية والرعوش والبرجان وحريصون والقلوع والزهيرات وعرب الملك.

وبين جابر أنه تم إغلاق محطة السن عام 2008 بسبب ضغط حركة قطارات الشحن وعدم الحاجة لتوقفها بالمحطة لقربها من محطة بانياس مشيراً إلى أن سعر تذكرة السفر من السن إلى اللاذقية وبالعكس يبلغ 300 ليرة وهناك تخفيضات إضافية تصل حتى 200 ليرة.

رشا رسلان