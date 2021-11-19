طهران:بيان الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي ملفق واستعراضي

طهران-سانا

نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالبيان الصادر عن مجموعة العمل المؤلفة من الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي واصفة إياه بأنه “ملفق واستعراضي ويفتقد الشرعية”.

ونقلت وكالة ارنا الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قوله في تصريح صحفي اليوم إن “الاجتماع والبيان الصادر عما يسمى مجموعة العمل المؤلفة من الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي ملفق واستعراضي ويفتقد الشرعية لدرجة أنه لا يستحق حتى الرد عليه”.

وأشار خطيب زادة إلى أن الولايات المتحدة “تسعى مرة أخرى لخلق أزمة وتسخين الأجواء ضد إيران” مذكراً بأن واشنطن هي الطرف الذي انتهك القرار الدولي 2231 وخرج من الاتفاق النووي وهي المسؤولة عن الوضع الراهن وهي الدولة الوحيدة المستخدمة للسلاح النووي وصاحبة ماض قاتم من التدخلات العديدة في الشؤون الداخلية لمختلف الدول والبائع الرئيس للأسلحة والاعتدة لمختلف مناطق العالم.

وكانت إيران جددت أمس على لسان سفيرها ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي التأكيد على التزامها بالاتفاق النووي الموقع مع مجموعة “خمسة زائد واحد” لافتة إلى أن الولايات المتحدة هي من نقضت التزاماتها.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن “الدول التي يجب أن تتحمل مسؤولية مغامراتها واعتداءاتها في المنطقة ومنها العدوان المستمر على اليمن منذ 7 أعوام لا يمكنها أن تطرح في مقام المدعي اتهامات لا أساس لها ضد الآخرين وأن تتنصل من مسؤولية هذه الجرائم وتحرف أذهان الرأي العام”.

ويشن النظام السعودي بدعم من الولايات المتحدة عدواناً على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً بالبنى التحتية.