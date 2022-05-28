إيران: علاقتنا مع اليونان يجب ألا تختل بإيعاز من طرف ثالث

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن العلاقات بين بلاده واليونان يجب ألا تختل بإيعاز من طرف ثالث لافتاً إلى أن طواقم ناقلتي النفط اليونانيتين المحتجزتين بخير وصحة جيدة.

وقال خطيب زادة في حسابه على موقع تويتر اليوم: إن العلاقات العريقة بين إيران واليونان وشعبها الرائع مبنية دوماً على الاحترام المتبادل وينبغي ألا تختل بإيعاز من طرف ثالث.

وكانت منظمة الموانئ الإيرانية أعلنت في بيان اليوم أنه لم يتم اعتقال طاقم الناقلتين اليونانيتين مشيرة إلى أن كل أفراد الطاقم بحالة جيدة ويتم التعامل معهم وفق القوانين الدولية.

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