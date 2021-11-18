ريابكوف يحذر من أزمة صواريخ جديدة في أوروبا

موسكو-سانا

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن قلق بلاده إزاء إمكانية نشر حلف الناتو صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا محذراً من “أزمة صواريخ” جديدة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ريابكوف قوله في حديث للقناة الأولى الروسية اليوم: “لدينا تساؤلات كبيرة بشأن إمكانية نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا وهذا ما تتجه إليه الأمور” مضيفاً: “هنا ستبرز على ما يبدو أزمة جديدة”.

وأوضح ريابكوف أن “موسكو قلقة إزاء زيادة الولايات المتحدة احتمال استخدام الأسلحة النووية وتحضيرها في هذا المجال من ناحية العقيدة وعلى الصعيد المادي”.

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى عام 2019 بحجة انتهاك روسيا لها فيما رفضت موسكو تلك الاتهامات مشيرة إلى أن واشنطن تسعى لتعزيز حضورها العسكري في أوروبا.

وكان حلف الناتو رفض في وقت سابق مبادرة روسية للامتناع عن نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا في أعقاب وقف سريان المعاهدة المذكورة.