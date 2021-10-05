SCS-NET

تعاون علمي وبحثي بين وزارة الموارد المائية وجامعة دمشق

2021-10-05

دمشق-سانا

وقعت وزارة الموارد المائية وجامعة دمشق اليوم مذكرة تفاهم بهدف توثيق التعاون في المجالين العلمي والبحثي.

ويتعاون الطرفان بموجب المذكرة التي وقعها وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد ورئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين في المحاور العلمية والبحثية المتعلقة بإدارة الموارد المائية ودراسات الأحواض المائية السطحية والجوفية والسدود والمنشآت المائية والري ومياه الشرب والصرف الصحي والطاقات المتجددة.

كما يتعاون الطرفان على عقد المحاضرات والندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية وورش العمل والدورات التدريبية وتنفيذ وتطوير مشاريع بحثية مشتركة وتبادل المعلومات بشأنها وإمكانية الإشراف المشترك عليها.

وتدخل المذكرة حيز التنفيذ بعد توقيعها من الطرفين وتبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يبد أحد الجانبين رغبته بعكس ذلك.

وفي تصريح للصحفيين بين الوزير رعد أنه من خلال هذه المذكرة ستستفيد الوزارة من إمكانيات الجامعة وكوادرها العلمية في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الموارد المائية من تغييرات مناخية وتخريب في منشآته بسبب الإرهاب.

وأوضح رئيس الجامعة أنه من خلال توقيع المذكرة أصبح للجامعة دور علمي كبير في قطاع مهم واستراتيجي هو الموارد المائية.

 علي عجيب

انظر ايضاً

جامعة دمشق تحدد مواعيد مقابلة فحص الأهلية لتعيين المعيدين

دمشق-سانا حددت جامعة دمشق اليوم مواعيد إجراء مقابلة فحص الأهلية واللياقة الصحية للطلاب الخريجين الأوائل …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved