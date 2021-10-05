تعاون علمي وبحثي بين وزارة الموارد المائية وجامعة دمشق

دمشق-سانا

وقعت وزارة الموارد المائية وجامعة دمشق اليوم مذكرة تفاهم بهدف توثيق التعاون في المجالين العلمي والبحثي.

ويتعاون الطرفان بموجب المذكرة التي وقعها وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد ورئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين في المحاور العلمية والبحثية المتعلقة بإدارة الموارد المائية ودراسات الأحواض المائية السطحية والجوفية والسدود والمنشآت المائية والري ومياه الشرب والصرف الصحي والطاقات المتجددة.

كما يتعاون الطرفان على عقد المحاضرات والندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية وورش العمل والدورات التدريبية وتنفيذ وتطوير مشاريع بحثية مشتركة وتبادل المعلومات بشأنها وإمكانية الإشراف المشترك عليها.

وتدخل المذكرة حيز التنفيذ بعد توقيعها من الطرفين وتبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يبد أحد الجانبين رغبته بعكس ذلك.

وفي تصريح للصحفيين بين الوزير رعد أنه من خلال هذه المذكرة ستستفيد الوزارة من إمكانيات الجامعة وكوادرها العلمية في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الموارد المائية من تغييرات مناخية وتخريب في منشآته بسبب الإرهاب.

وأوضح رئيس الجامعة أنه من خلال توقيع المذكرة أصبح للجامعة دور علمي كبير في قطاع مهم واستراتيجي هو الموارد المائية.

علي عجيب