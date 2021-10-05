خمس منح دراسية لكوادر وزارة الإعلام بموجب اتفاق مع الجامعة الافتراضية

دمشق-سانا

وقعت وزارة الإعلام والجامعة الافتراضية السورية اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال الإعلام والتدريب الإعلامي والتقني الفني بما يسهم في تأمين كوادر علمية وفنية متخصصة.

وبموجب المذكرة التي وقعها وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق ورئيس الجامعة الافتراضية السورية الدكتور خليل عجمي في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلتزم الوزارة بتقديم الخبرات الإعلامية والفنية القادرة على التدريب في مجال الإعلام وترشيح الكوادر الإعلامية للاستفادة من المنح الجامعية والشهادات الأكاديمية المعتمدة في الجامعة الافتراضية كما تلتزم وزارة الإعلام بمشاركة الجامعة الافتراضية السورية في الفعاليات التي تقيمها الوزارة ومؤسساتها لتطوير العمل الإعلامي وكذلك التغطية الإعلامية لفعاليات وأنشطة الجامعة التي تهم الشأن العام.

ووفق المذكرة تلتزم الجامعة بتقديم البنى التحتية والمنصات الالكترونية التعليمية لتنفيذ البرامج التدريبية وإتاحة المحتوى المقدم من وزارة الإعلام للمتدربين وتقديم خمس منح دراسية فصلية كاملة للعاملين من إحدى الجهات التابعة للوزارة للدراسة في أحد البرامج المعتمدة لدى الجامعة الافتراضية وتعزيز التعاون في مجال الإعلام والتدريب التقني بين وزارة الإعلام والجامعة الافتراضية السورية وتقديم المادة النظرية العلمية بالاتفاق مع وزارة الإعلام.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أكد أهمية التشاركية والتعاون مع وزارة الإعلام من ناحية التدريب العملي والأكاديمي وتبادل الخبرات وتطوير البرامج والخطط والمناهج والتأهيل والتدريب مشيراً إلى ضرورة تنظيم ورشات ومؤتمرات علمية ثنائية لتوصيف الواقع الإعلامي وتقديم رؤى ومقترحات وتوصيات لتطويره.

بدوره بين وزير الإعلام أن الكوادر الإعلامية بحاجة إلى تدريب مستمر ومتجدد من خلال تبادل الخبرات مع الجامعة التي تضم الكثير من الكفاءات معتبرا أن المنح الجامعية ستشكل حالة تحفيز قوية للكوادر والكفاءات الإعلامية.

وفي تصريح إعلامي عقب التوقيع أشار الوزير إبراهيم إلى أن الوزارة تسعى إلى ربط الجامعة بالمجتمع وتقديم خدماتها له وخاصة في مجال البحث العلمي التطبيقي التنموي والأكاديمي مبينا أن المذكرة ستسهم في الربط بين خبرة الكوادر العلمية في مجال الإعلام والصحافة والخبرة الأكاديمية والمنصات الالكترونية الموجودة في الجامعة الافتراضية.

رئيس الجامعة الافتراضية السورية الدكتور خليل العجمي أكد أنه بموجب المذكرة سيتم تدريب الكوادر الإعلامية والأكاديمية سواء في مرحلة الماجستير أو الدراسات العليا كما سيتم التعاون في مجال التدريب المهني من خلال “مركز التعلم مدى الحياة” الذي يتضمن برنامج للإعلام خاصة الإعلام والتدوين الرقمي.

منار ديب