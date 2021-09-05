ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة في اللاذقية وحمص وطرطوس

دمشق-سانا

نظمت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظات اللاذقية وحمص وطرطوس ضبوطا تموينية بحق عدد من الأشخاص والمحال التجارية لارتكابهم مخالفات بيع الخبز التمويني دون أكياس وعدم إعلان عن أجور بدل خدمات وعدم حيازة فاتورة شراء لعدد من السلع ووجود حشرات في بعض المواد الغذائية.

ففي اللاذقية نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك 26 ضبطاً تموينياً بحق عدد من أصحاب الفعاليات بمخالفة نقص وزن ربطة الخبز المعدة للبيع في منطقة البسيط وبيع الخبز التمويني دون كيس نايلون وعدم إعلان عن أجور بدل خدمات السرافيس وعدم حيازة فاتورة شراء لمواد “سكر وزيت نباتي وحبوب ولوازم مدرسية” وعدم إعلان عن الأسعار لمواد غذائية أخرى.

كما نظمت المديرية ضبطين لعينة مياه معدنية مخالفة لوجود عكر وارتفاع التعداد العام للجراثيم فيها حيث تم سحب 6 عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

وفي حمص نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة ضبوطاً تموينية طالت “مولاً” في حي المساكن الغربية بمخالفة حجب وإخفاء “احتكار” مادة زيت نباتي عن البيع ومحال في سوق الناعورة لمخالفات نقص في بطاقة البيان لمادة الألبسة والفواتير والامتناع عن البيع والبيع بسعر زائد لمستلزمات القرطاسية وحيازة وبيع مواد مجهولة المصدر حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وفي طرطوس نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك 31 ضبطاً تموينياً وأغلقت فعاليتين بمخالفات جسيمة حيث شملت الضبوط مركز توزيع مواد غذائية في الشيخ سعد بمخالفة وجود حشرات في مواد غذائية بكمية 153 كغ من “المعكرونة والبرغل والفريكة والأرز” وتم تنظيم الضبط واتخاذ الاجراءات القانونية أصولاً.

وشملت الضبوط محل منظفات بمخالفة وضع بطاقة مواصفات قابلة للإزالة بما فيها تاريخ الانتاج والانتهاء ومطعماً شعبياً بمخالفة استخدام الخبز التمويني لغير الغاية المخصصة له إضافة إلى ضبوط بمخالفات عدم حيازة فواتير شراء لمواد “سكر” مياه معدنية” تمر” حقائب مدرسية” بيض” رز” وعدس” وعدم الإعلان عن الأسعار لمواد “خضار وفواكه سكر وفروج”.

كما تم إغلاق محل قطع غيار في منطقة الصناعة بطرطوس لمدة أسبوع بمخالفة عدم وجود بطاقة مواصفات ومحل سمانة في صافيتا لمدة أسبوع بمخالفة وجود بطاقة مواصفات على شكل لصاقة قابلة للإزالة.