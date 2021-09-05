الخير: ضرورة تعزيز العلاقات بين سورية ولبنان

بيروت-سانا

جدد رئيس المركز الوطني في الشمال اللبناني كمال الخير التأكيد على ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات بين سورية ولبنان لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال الخير في بيان اليوم إن “سورية هي الرئة الوحيدة التي يتنفس منها لبنان وتقف إلى جانبه بكل امكاناتها وترحب بأي مبادرة لمساعدته ولن تقف عائقاً أمام أي اتفاقية تخدمه في ظل الظروف التي يمر بها”.

ونوه الخير بوقوف سورية وقيادتها إلى جانب الشعب اللبناني ومقاومته في مواجهة العدو الصهيوني وغطرسته مجدداً التأكيد على ضرورة كسر ما يسمى “قانون قيصر” الذي يراد منه محاصرة سورية بسبب انتصارها في الحرب على الإرهاب وداعميه في المنطقة.