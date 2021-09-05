الحرارة غداً حول معدلاتها والجو صحو بشكل عام

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً عادياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة ولطيفاً مائلاً للبرودة ليلاً على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة خلال ساعات الصباح الباكر وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…