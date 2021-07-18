قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة واعتدت على المصلين والمرابطين فيه وأخلتهم بالقوة قبل أن تعتقل عدداً منهم وتغلق المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية وتحتجز من بداخله.

ونقلت وكالة وفا عن موجودين بالمسجد قولهم: إن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى من بابي السلسلة والمغاربة فجراً واعتدت بالضرب على المصلين والمرابطين في المصلى القبلي وباحات المسجد.

وأضافوا أن قوات الاحتلال أطلقت القنابل السامة باتجاه المصلين وأجبرتهم على مغادرة باحات المسجد بالقوة وتحت تهديد السلاح.

وفي تطور لاحق أغلقت قوات الاحتلال المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية واحتجزت بداخله عدداً من المصلين والمرابطين وفي الوقت ذاته سهلت اقتحام مئات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى انطلاقا من باب المغاربة.

وكانت قوات الاحتلال نصبت الليلة الماضية حواجز حديدية على مداخل القدس القديمة وشددت من إجراءاتها العسكرية والقمعية واعتدت على شاب بالضرب قرب باب العامود.

كما جدد مئات المستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

ونقلت وكالة وفا عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة قولها في بيان.. إنه منذ الساعة السابعة والنصف صباحا اقتحم أكثر من 500 مستوطن المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال التي لا تزال تحاصر العشرات من المصلين الفلسطينيين داخل المصلى القبلي.