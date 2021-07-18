قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل سبعة فلسطينيين بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة فلسطينيين الليلة الماضية واليوم في عدة مناطق بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من محافظة بيت لحم بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية شاباً من قرية دير غسانة شمال غرب رام الله بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي بلدة برقيت جنوب غرب جنين اعتقلت قوات الاحتلال اليوم شقيقين من البلدة وكلاهما في العشرينيات من العمر أثناء وجودهما في أرضهما بسهل البلدة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية شاباً من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بعد أن أوقفت مركبته على المدخل الجنوبي لبلدة الخضر (النشاش).

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة مدنهم وقراهم وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.