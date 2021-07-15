مسؤول صحي إيطالي: متحور (دلتا) قادر على اختراق جرعتي اللقاح

روما–سانا

كشف مستشار وزير الصحة لحالة طوارئ كورونا في إيطاليا فالتر ريتشاردي أنه مع متحور دلتا الأكثر عدوى من فيروس كورونا يمكن للمرء أن يصاب اليوم بالعدوى حتى لو تم تطعيمه.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن ريتشاردي قوله إن “هذا المتحور يمكنه أن يخترق دورة التطعيم المزدوجة أيضاً التي تمنح بعض الحماية ضد الأعراض الخطيرة والحاجة للاستشفاء ويمكن أن يسبب العدوى حتى لدى الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح في 30 و35 بالمئة من الحالات ناهيك عن جرعة واحدة”.

وشدد ريتشاردي على أن “الحاجة إلى التطعيم بأسرع وقت ممكن ترتبط أيضاً بحقيقة أنه كلما زاد ترددنا نترك إمكانية للفيروس لاختيار المتحورات التي لا تخترق مفعول اللقاح وتنقل العدوى فحسب بل وتثقب درع الحصانة أيضاً” مضيفاً “في الوقت الحالي ننظر بحذر شديد إلى متحور دلتا بلس المنتشر في الهند ومتحور لامبدا الذي تم عزله في بيرو والذي يقلقنا كثيراً”.

وأوضح أنه “لذلك نحن نقوم بالتطعيم مبكراً لحماية الأشخاص من الحاجة للاستشفاء والأعراض الخطيرة بعدها سنتخذ القرارات عند التعرف على المتحورات التي تظهر في العالم لأننا في أوروبا قمنا بتلقيح 50 بالمئة من السكان لكن لا يزال التطعيم يشمل 1 بالمئة في إفريقيا و3 بالمئة في آسيا فقط، لذلك لدى الفيروس الآن مئات ملايين الأشخاص الذين يمكن أن يمارس عليهم محاولة الالتفاف على دفاعاتنا”.