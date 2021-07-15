هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين تحذر من تدهور الحالة الصحية لـ3 أسرى

القدس المحتلة–سانا

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من تدهور الحالة الصحية لثلاثة أسرى أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عملية اعتقالهم.

ونقلت وكالة وفا عن الهيئة قولها في بيان اليوم إن الأسير أحمد فقها أصيب بأكثر من ثماني رصاصات والأسير وسام محمد أبو زيد بست رصاصات بقدمه اليمنى والأسير حمادة عطاونة برصاصة في يده أثناء اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال مبينة أن الأسرى يعانون أوضاعاً صحية صعبة تهدد حياتهم في ظل تعمد سلطات الاحتلال عدم تقديم العلاج اللازم لهم.

ويواجه نحو 5300 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 550 أسيراً بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.