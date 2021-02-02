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محافظ الحسكة: بدء فك الحصار الذي تفرضه الميليشيات عن بعض المناطق في مدينة القامشلي وننتظر خلال الساعات القادمة فكه عن مدينة الحسكة وباقي مناطق القامشلي ودخول الوقود والطحين

2021-02-02

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مراسل سانا: ميليشيا “قسد” تبدأ فك حصارها الذي تفرضه على الأهالي في مركز مدينة الحسكة وتبدأ بإزالة حواجزها من بعض الطرق وتعيد فتحها

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