محافظ الحسكة: بدء فك الحصار الذي تفرضه الميليشيات عن بعض المناطق في مدينة القامشلي وننتظر خلال الساعات القادمة فكه عن مدينة الحسكة وباقي مناطق القامشلي ودخول الوقود والطحين