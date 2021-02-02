محافظ الحسكة: بدء فك الحصار الذي تفرضه الميليشيات عن بعض المناطق في مدينة القامشلي وننتظر خلال الساعات القادمة فكه عن مدينة الحسكة وباقي مناطق القامشلي ودخول الوقود والطحين

الثلاثاء / 2 / 02 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
طلبتنا وجاليتنا بكوبا: حصار ميليشيا (قسد) مدينتي الحسكة والقامشلي يعد جريمة حرب
2021-02-02
برلماني روسي يدين جرائم قوات الاحتلال الأمريكي في سورية
2021-02-02
برلماني تشيكي: الإجراءات الغربية القسرية المفروضة على سورية انتهاك للقانون الدولي
2021-02-02
الدول الضامنة لعملية أستانا تجدد التأكيد على تمسكها بسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها
2021-02-01
بوغدانوف وبيدرسون يبحثان نتائج اجتماعات لجنة مناقشة الدستور
2021-02-01
نواب مصريون: سورية خط الدفاع الأول بوجه المخطط الأمريكي الصهيوني في المنطقة
2021-02-01
بحث سبل تطوير التعاون بين جامعة دمشق والجامعات الروسية
2021-02-01
محليات
إعادة فتح المسار الثاني من الطريق المؤدي لدوار الحمامة بمدينة درعا
2021-02-02
الحرارة تواصل ارتفاعها وتحذير من تشكل الضباب في عدد من المناطق
2021-02-02
هزة أرضية بقوة 3.1 درجات على مقياس ريختر تضرب الحدود السورية العراقية
2021-02-02
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية
2021-02-01
تأهيل المركز الصحي في الحي الغربي بالزبداني ومشروع صرف صحي بقيمة 200 مليون ليرة
2021-02-01
ترحيل أنقاض وحملة نظافة شاملة ضمن أحياء حمص
2021-02-01
بدء قبول طلبات الأطباء الاختصاصيين وفق نظام الإقامة لصالح مشافي الصحة والشرطة
2021-02-01
رياضة
ليفربول يضم الإنكليزي ديفيز إلى صفوفه
2021-02-01
فالنسيا الإسباني يستعير البرتغالي فيريرا من بنفيكا
2021-02-01
ليفربول يتعاقد مع كاباك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية
2021-02-01
فوز العمال على الشبيبة ضمن منافسات دوري السويداء بكرة القدم للرجال
2021-02-01
تألق للاعبي السويداء في بطولة الأندية للكاراتيه… حصد 53 ميدالية متنوعة
2021-02-01
بعرض مالي 70 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يسعى لضم الفرنسي كوندي
2021-02-01
كريستال بالاس يجدد عقد الحارس الإسباني غايتا
2021-02-01
اقتصاد
زراعة 2740 دونما من العدس في السويداء
2021-02-02
جائحة كورونا تكبد شركة بريتش بتروليوم أول خسارة لها في عشر سنوات
2021-02-02
صندوق النقد الدولي يتوقع تعافياً سريعاً للاقتصاد الروسي في عامي 2021 و2022
2021-02-02
أسعار الفضة تتراجع عن أعلى مستوى لها في ثماني سنوات
2021-02-02
حلوة يا بلدي.. مهرجان التسوق العائلي في دورته الخامسة بحمص
2021-02-01
عام 2020 الأسوأ في تاريخ السياحة العالمية
2021-02-01
زراعة الحسكة: تحسن نمو محصولي القمح والشعير في المحافظة
2021-02-01
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الشريط الأخباري
وقفة احتجاجية لأهالي دير الزور تنديداً بحصار ميليشيا (قسد) لمركز مدينة الحسكة وأحياء في القامشلي وللمطالبة بطرد الاحتلالين الأمريكي والتركي- فيديو
الحرارة تواصل ارتفاعها وتحذير من تشكل الضباب في عدد من المناطق
إصابات كورونا حول العالم تقترب من 104 ملايين
الصحة: شفاء 82 وتسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 5 حالات
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية
بعد قطعها الطرق الرئيسة.. ميليشيا (قسد) تنفذ حملة مداهمات واختطاف في الحسكة وريفها
تشييع جثمان الشهيد محمد الرحيل الذي قضى برصاص ميليشيا (قسد) في مدينة الحسكة
أضرار مادية بانفجار عبوة ناسفة عند مدخل مدينة درعا من جهة بلدة اليادودة
الاحتلال الأمريكي ينفذ إنزالاً جوياً ويختطف ثلاثة مدنيين في بلدة الباغوز شرق دير الزور
المقاومة الوطنية اللبنانية تسقط طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي
محافظ الحسكة: بدء فك الحصار الذي تفرضه الميليشيات عن بعض المناطق في مدينة القامشلي وننتظر خلال الساعات القادمة فكه عن مدينة الحسكة وباقي مناطق القامشلي ودخول الوقود والطحين
2021-02-02
2021-02-02
Rem
سابق
مراسل سانا: ميليشيا “قسد” تبدأ فك حصارها الذي تفرضه على الأهالي في مركز مدينة الحسكة وتبدأ بإزالة حواجزها من بعض الطرق وتعيد فتحها
انظر ايضاً
مراسل سانا: ميليشيا “قسد” تبدأ فك حصارها الذي تفرضه على الأهالي في مركز مدينة الحسكة وتبدأ بإزالة حواجزها من بعض الطرق وتعيد فتحها