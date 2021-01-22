روسيا تبدي استعدادها للتواصل مع إدارة بايدن لتمديد معاهدة ستارت

موسكو-سانا

أعربت روسيا عن استعدادها لبدء اتصالات فورية مع الإدارة الأمريكية الجديدة بهدف تمديد معاهدة ستارت الجديدة المتعلقة بالحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية التي تنقضي فترة سريانها الشهر القادم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رداً على سؤال بشأن رغبة إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بتمديد تلك المعاهدة لمدة خمس سنوات “نرحب بهذا السعي ومستعدون دون أي تأجيل للتواصل على مستوى وزارتي خارجية البلدين لترتيب اتفاق تمديد معاهدة ستارت الجديدة لمدة خمس سنوات ويجب تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن وخاصة أن مدة سريانها تنقضي في الخامس من شباط القادم” مشيرة إلى أن روسيا كانت ولا تزال تؤيد بشكل ثابت اتخاذ مثل هذا القرار.

وتبقى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستارت 3 التي وقعها الرئيسان الروسي والأمريكي السابقان ديميتري مدفيديف وباراك أوباما في الـ 8 من نيسان عام 2010 في براغ المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة وهي تنتهي في العام الجاري 2021 حيث لم ترد واشنطن حتى الآن على مقترح موسكو حول التمديد بينما صرحت روسيا بدورها مراراً بأنها مستعدة لمناقشة هذا الأمر.

يذكر أن ستارت 3 ألزمت الجانبين الأمريكي والروسي بعمليات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الاستراتيجية.