طيران العدوان السعودي يدمر شبكة الاتصالات في صعدة شمال اليمن

صنعاء-سانا

أقدم طيران العدوان السعودي على تدمير شبكة الاتصالات بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة شمال اليمن إثر غارتين شنهما عليها اليوم مجددا بذلك استهدافه المناطق السكنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني في صعدة قوله إن “طيران العدوان استهدف بغارتين شبكة الاتصالات في منطقة آل عمار بمديرية الصفراء ما أدى إلى تدميرها” مشيرا إلى أن هذا الطيران شن أيضا غارة على جبل العبلاء في محيط مدينة صعدة وغارة على منطقة نشور في مديرية الصفراء مع استمرار تحليق طائراته.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.