أميرال متقاعد: دعم أردوغان للإرهاب يهدد مصالح تركيا

أنقرة-سانا

أكد الأميرال التركي المتقاعد توركار أرتورك انتهاج رئيس النظام التركي رجب أردوغان سياسات داعمة للإرهابيين في سورية وليبيا والمنطقة عموماً بشكل يهدد المصالح التركي.

وقال أرتورك في حديث لقناة تيلي الإخبارية التركية إنه “ليس لسياسات أردوغان أي علاقة بالعقل والمنطق وتفتقر لأبسط معايير الدبلوماسية والعلاقات الدولية لأنها استفزازية وفيها الكثير من المغامرات” داعياً الأخير إلى إدراك خطورة سياساته على تركيا ومصالح الشعب التركي.

ولفت أرتورك إلى ضرورة قيام تنسيق وتعاون تركي سوري وعراقي وإيراني من أجل إنقاذ المنطقة وتحقيق الاستقرار والأمن فيها.