العدوان السعودي يرتكب 152 خرقاً لاتفاق وقف النار بالحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 152 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة قوله إن خروقات العدوان شملت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والدريهمي و3 غارات لطيران تجسسي على التحيتا والجبلية والدريهمي إضافة إلى تحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء شارع الخمسين والجبلية والتحيتا و29 خرقاً بقصف مدفعي و105 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.