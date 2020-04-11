11 نيسان 1982- اقتحام المسجد الأقصى من قبل مجموعة من الصهاينة بقيادة مائير كاهانا

دمشق-سانا
1814- نابليون بونابرت يتنازل عن العرش للمرة الأولى.
1919- تأسيس منظمة العمل الدولية.
1951- الرئيس الأمريكي هاري ترومان يصدر قرارا بإقالة الجنرال دوغلاس ماكارثر من منصبه كقائد أعلى لقوات الحلفاء في الحرب الكورية وذلك بعد اقتراحه بضرب الصين بقنابل نووية.
1956- الحكومة الفرنسية تقرر إرسال أكثر من مئتي ألف جندي من أفراد الاحتياط إلى الجزائر وذلك لكبح الثورة التي كانت تتصاعد بقيادة جبهة التحرير الوطني.
1970- مركبة الفضاء أبولو 11 تنطلق إلى الفضاء.
1979- الإطاحة بالرئيس الأوغندي عيدي أمين.
1982- اقتحام المسجد الأقصى من قبل مجموعة من الصهاينة بقيادة مائير كاهانا.
1986- مذنب هالي يدخل لمدار يعد أقرب نقطة إلى الأرض.
1990- اتفاق أمريكي سوفييتي على تدمير ثمانية بالمئة من مخزون الأسلحة الكيميائية.
2006- الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يعلن أن بلاده نجحت بتخصيب اليورانيوم لاستخدامه في الأغراض السلمية.
من مواليد هذا اليوم
1798- ماتشيدونيو ميلوني عالم فيزياء إيطالي.
1953- جاي فيرهوفشتان رئيس وزراء بلجيكا.
من وفيات هذا اليوم
1856- خوان سانتاماريا البطل القومي لكوستاريكا.
2012- أحمد بن بلة رئيس الجزائر.