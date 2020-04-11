11 نيسان 1982- اقتحام المسجد الأقصى من قبل مجموعة من الصهاينة بقيادة مائير كاهانا

دمشق-سانا

1814- نابليون بونابرت يتنازل عن العرش للمرة الأولى.

1919- تأسيس منظمة العمل الدولية.

1951- الرئيس الأمريكي هاري ترومان يصدر قرارا بإقالة الجنرال دوغلاس ماكارثر من منصبه كقائد أعلى لقوات الحلفاء في الحرب الكورية وذلك بعد اقتراحه بضرب الصين بقنابل نووية.

1956- الحكومة الفرنسية تقرر إرسال أكثر من مئتي ألف جندي من أفراد الاحتياط إلى الجزائر وذلك لكبح الثورة التي كانت تتصاعد بقيادة جبهة التحرير الوطني.

1970- مركبة الفضاء أبولو 11 تنطلق إلى الفضاء.

1979- الإطاحة بالرئيس الأوغندي عيدي أمين.

1982- اقتحام المسجد الأقصى من قبل مجموعة من الصهاينة بقيادة مائير كاهانا.

1986- مذنب هالي يدخل لمدار يعد أقرب نقطة إلى الأرض.

1990- اتفاق أمريكي سوفييتي على تدمير ثمانية بالمئة من مخزون الأسلحة الكيميائية.

2006- الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يعلن أن بلاده نجحت بتخصيب اليورانيوم لاستخدامه في الأغراض السلمية.

من مواليد هذا اليوم

1798- ماتشيدونيو ميلوني عالم فيزياء إيطالي.

1953- جاي فيرهوفشتان رئيس وزراء بلجيكا.

من وفيات هذا اليوم

1856- خوان سانتاماريا البطل القومي لكوستاريكا.

2012- أحمد بن بلة رئيس الجزائر.