الجيش الليبي يسقط طائرتين تركيتين من دون طيار غرب البلاد

طرابلس- سانا

أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للنظام التركي غرب البلاد.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي في بيان إن “منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة العربية الليبية رصدت طائرة تركية مسيرة كانت تحاول الإغارة على مدينة ترهونة وقامت بإسقاطها”.

وأضاف البيان “كذلك تمكنت منصات الدفاع الجوي في محاور العاصمة طرابلس من إسقاط طائرة تركية مسيرة حاولت قصف مواقع الجيش الوطني في منطقة ورشفانة في العزيزية”.

وكان الجيش الليبي أعلن أمس الأول إسقاط طائرتين مسيرتين للنظام التركي غرب العاصمة طرابلس وجنوب شرقها.

ويواصل النظام التركي مخططاته الرامية إلى تكريس تدخله في ليبيا عبر إرسال قوات ومرتزقة إرهابيين إليها ودعم الميليشيات فيها وذلك في إطار أطماعه بنهب ثروات هذا البلد وتوسيع نفوذه في المنطقة.