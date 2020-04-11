إلغاء كأس الأبطال الدولية هذا العام بسبب كورونا

واشنطن-سانا

أعلنت شركة التسويق المالكة لكأس الأبطال الدولية لكرة القدم إلغاء نسخة هذا العام من البطولة الودية بسبب فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن دانييل سيلمان المدير التنفيذي لشركة ريليفانت سبورتس قوله في بيان إن “غياب الوضوح بشأن موعد رفع القيود على إجراءات التباعد الاجتماعي والغموض حول جدول كرة القدم جعل من غير الممكن إقامة البطولة”.

وتأمل العديد من بطولات الدوري في أوروبا المتوقفة حاليا بجانب دوري الأبطال في إكمال الموسم هذا العام.

وانطلقت كأس الأبطال في 2013 وتلعب المباريات بين تموز وآب في الولايات المتحدة ودول أخرى وتضم البطولة أبرز الأندية الأوروبية وتجذب المباريات عددا هائلا من الجماهير حيث شاهد 109 آلاف مشجع مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد في ميشيغان عام 2014.