الأمن الجنائي يضبط شركات ومكاتب عدة بدمشق تتعامل بغير الليرة

دمشق-سانا

ضبطت إدارة الأمن الجنائي بالتنسيق مع الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي شركات ومكاتب عدة في مدينة دمشق يتعامل أصحابها بغير الليرة السورية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه تم ضبط شركة معدة لتجارة المواد الغذائية وإكساء الغرف الحرارية (ساونا) عثر فيها على مجموعة وثائق غير مؤرخة تؤكد تعاملاتها بغير الليرة والالتزامات المالية المترتبة عليها مع التجار بمبالغ تقدر بمئات آلاف الدولارات الأمريكية.

ولفتت الوزارة إلى أنه بالتحقيق مع مالك الشركة أكد قيامه ببيع وشراء المواد الغذائية بالدولار الأمريكي وعرض سعر إكساء الغرف الحرارية وقبض ثمنها بالدولار وصودر منها مبلغ ستة آلاف وتسعمئة وخمسين دولاراً أمريكياً ومبلغ ستة عشر مليون وتسعمئة ألف ليرة.

كما تم ضبط شركة للمفروشات في محلة شارع بغداد عثر فيها على وثائق تثبت تعاملها بالدولار الأمريكي وكشف حسابات بمبالغ تقدر بآلاف الدولارات وصودر منها جهاز كمبيوتر محمول ومبلغ ثمانية ملايين وخمسمئة وخمسين ألف ليرة سورية وبالتحقيق مع مالكها اعترف بقيامه بتسعير المفروشات وبيعها بالدولار الأمريكي.

ووفقاً للوزارة تم ضبط مكتب عقاري في محلة (الحمرا) عثر فيه على دفتر حسابات مدون فيه أسعار شقق سكنية ومزارع في بلدة مضايا بالدولار الأمريكي وصودرت منه عملات أجنبية وبالتحقيق مع مالكه أكد قيامه بعرض الشقق السكنية والمزارع والمنشآت الصناعية وبيعها بمبالغ تقدر بملايين الدولارات الأمريكية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم أيضاً ضبط شركة معدة للتجارة والمقاولات ونقل البضائع بمحلة المرجة عثر فيها على وثائق مدون فيها حركة الحسابات بينها وبين مجموعة أشخاص بالدولار الأمريكي وصودر منها جهاز كمبيوتر محمول ومبلغ مليونين وخمسمئة وسبعة وثلاثين ألف وخمسمئة ليرة وبالتحقيق مع مديرها اعترف بقيام الشركة بنقل وبيع البضائع بالدولار الأمريكي.

ولفتت إلى ضبط مكتب استيراد وتصدير وتعهدات عامة بمحلة المزة عثر فيه على وثائق وعقود تدل على تعاملاته بغير الليرة السورية وصودر منه جهاز كمبيوتر محمول وفلاشات توجد فيه ملفات تؤكد قيام المكتب باستيراد وتصدير كل المواد المسموح بها بالقطع الأجنبي.

وأشارت الوزارة إلى أن المبالغ المالية المصادرة سلمت إلى مصرف سورية المركزي أصولاً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم الذين سيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.

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