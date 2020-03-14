الشؤون الاجتماعية والعمل تتخذ مجموعة من الإجراءات للتصدي لفيروس كورونا

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعليق جميع الفعاليات الاحتفالية والتدريبية وورشات العمل التي تقيمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية اعتباراً من اليوم وحتى الثاني من نيسان القادم وذلك في إطار إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه تم تعليق الدوام الرسمي في كل معاهد الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة العامة والخاصة والأهلية التي تقدم تأهيل وتعليم نهاري وفي جميع المدارس والمراكز المجتمعية والتدريبية بجميع أنواعها التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية وفي كل دور الحضانة الخاصة والأهلية حتى الـ 2 من نيسان القادم.

وطلبت الوزارة من القائمين على دور الإقامة الداخلية للمسنين والأيتام والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية ومعاهد الرعاية الاجتماعية اتخاذ كل تدابير الوقاية والتعقيم والتزود بالألبسة الواقية النظامية وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والأقسام الطبية لدى وزارة التعليم العالي وموافاة مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات اعتباراً من يوم غد باسم ورقم هاتف ممثل عن الدار من أصحاب الاختصاص والمعرفة الطبية كنقطة ارتباط لسهولة التواصل وتقديم التدريب والتوعية اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة ومديرياتها في المحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الزيارات بالقدر الممكن والتشدد بإجراءات السلامة والوقاية حرصاً على صحة وسلامة النزلاء.