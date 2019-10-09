عدوان تركي على مدينة رأس العين بريف الحسكة وعين عيسى وتل أبيض بريف الرقة-فيديو

الحسكة-سانا

بدأ عدوان تركي بالطيران والمدفعية على مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، وامتد العدوان إلى بلدتي عين عيسى وتل أبيض بريف الرقة.

وأفاد مراسل سانا في الحسكة بأن العدوان التركي على مدينة رأس العين بالغارات الجوية والمدفعية الثقيلة تركز في قرية علوك ونستل والعزيزية ومدرسة العزيزية وبئر نوح والأسدية ومشرافة والصوامع في المدينة.

وذكر المراسل أن قصفاً جوياً ومدفعياً تركياً مكثفا على مدينة رأس العين، لافتا إلى أن طيران العدوان التركي استهداف مواقع ميليشيا “قسد” في قرى الأسدية وبير نوح والمشرافة وخربة البنات.

وطال قصف تركي عشوائي عبر الطيران والمدفعية البنى التحتية في مدينة رأس العين وقراها.

كما استهدف العدوان التركي الصوامع وشارع المحطة وحي الصناعة في المدينة.

وأفاد المراسل بأن عدوانا تركيا بالمدفعية على ريف القامشلي الشرقي استهدف مقراً لميليشيا “قسد”.

وأضرمت ميليشيا “قسد” النيران في بعض آبار النفط بريف الحسكة الشمالي.

وامتد العدوان التركي إلى بلدتي عين عيسى وتل أبيض بريف الرقة.

يتبع…

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