وفاة شاب وإصابة أربعة آخرين جراء تدهور سيارة جنوب غرب السويداء

السويداء-سانا

توفي شخص وأصيب أربعة آخرون مساء اليوم جراء حادث سير على طريق ذيبين في ريف السويداء الجنوبي الغربي.

وذكر مصدر في شرطة المحافظة لمراسل سانا أن سيارة خاصة سياحية نوع “بي

واي دي” يستقلها خمسة أشخاص تدهورت على طريق ذيبين جنوب غرب المحافظة ما أدى إلى وفاة شاب 25 عاما وإصابة الأربعة الآخرين برضوض متفاوتة وقد جرى نقلهم إلى المشفى الوطني لتلقي العلاج وأضاعهم مستقرة .

وأشار المصدر إلى أنه حسب التحريات الأولية يعود سبب الحادث لعطل فني طارىء بالسيارة تسبب بجنوحها عن الطريق وانقلابها بجانبه ضمن أرض زراعية.