كوساتشوف: موسكو مستعدة لمواصلة الحوار مع الجانب الأمريكي

موسكو – سانا

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف استعداد الجانب الروسي لمواصلة الحوار مع البرلمانيين الأميركيين.

ونقل موقع روسيا اليوم عن كوساتشوف قوله خلال لقائه وفدا من الكونغرس الأمريكي اليوم أن “الجانب الروسي مستعد دائما للحفاظ على الحوار ومواصلته على الرغم من الصعوبات المعروفة لدى الجانب الأمريكي” مشيرا إلى أن اللقاء يعقد “بعد انقطاع طال أمده” لكن لم يكن بمبادرة من موسكو.

وشدد كوساتشوف على أهمية الحوار بين البرلمانيين داعيا الجانب الأمريكي إلى صياغة أطر للتعاون دون إضاعة الوقت.

وأعرب كوساتشوف عن أسفه لكون الكثير من القرارات التي يتخذها السياسيون الأمريكيون تجاه روسيا تميزت بطابع “سطحي وتتخذ من دون فهم طبيعة السياسة الخارجية والداخلية لروسيا” مشيرا بهذا الصدد إلى إطلاق آلية العقوبات واتخاذ قرارات تمييزية ضد روسيا وممثليها الدبلوماسيين.

يشار إلى أن زيارة وفد الكونغرس الأمريكي بدأت في 30 حزيران الماضي وتستمر حتى الخميس القادم وعقد المشرعون الأمريكيون خلالها عددا من اللقاءات في سان بطرسبورغ والتقوا اليوم في موسكو وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونوابا من مجلس الدوما الروسي.